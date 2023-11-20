Оба кандидата в президенты Аргентины считают, что победили на выборах

Оба кандидата в президенты Аргентины считают, что они победили во втором туре выборов.

Оба кандидата в президенты Аргентины считают, что они победили во втором туре выборов.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал TN.

По данным окружения министра экономики Серхио Массы, его команда считает, что он выиграл с небольшим отрывом. В то же время команда депутата Хавьера Милея утверждает, что он одержал убедительную победу.

Закон в Аргентине запрещает публиковать данные экзитполов раньше, чем через три часа после завершения голосования. Участки закрылись в 18:00 (01:00 бакинское время). Официальные результаты ожидаются после 21:00 (04:00 по бакинскому времени).

Последние опросы не выявили однозначного лидера президентской гонки. В первом туре выборов, который прошел 22 октября, за министра экономики проголосовали 36,68%, за депутата-либертарианца - 29,98%. Экс-кандидат в президенты от крупнейшей оппозиционной коалиции "Вместе за перемены" Патрисия Буллрич, занявшая в первом туре выборов третье место с 23,83% голосов, выразила поддержку Милею.

Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ.

Оба кандидата предлагают абсолютно противоположные идеи. Милей выступает за дедолларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС.

Масса, напротив, планирует бороться с кризисом, увеличивая экспортные поставки, готов работать со всем миром, лишь бы это было в интересах страны, он за вступление в БРИКС и готов взять деньги у банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Масса обещает продолжить социальную поддержку населения и сохранить бесплатные школы, университеты и больницы.