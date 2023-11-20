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Оба кандидата в президенты Аргентины считают, что победили на выборах

Оба кандидата в президенты Аргентины считают, что победили на выборах Оба кандидата в президенты Аргентины считают, что они победили во втором туре выборов.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 02:47
Оба кандидата в президенты Аргентины считают, что победили на выборах

Оба кандидата в президенты Аргентины считают, что они победили во втором туре выборов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TN.

По данным окружения министра экономики Серхио Массы, его команда считает, что он выиграл с небольшим отрывом. В то же время команда депутата Хавьера Милея утверждает, что он одержал убедительную победу.

Закон в Аргентине запрещает публиковать данные экзитполов раньше, чем через три часа после завершения голосования. Участки закрылись в 18:00 (01:00 бакинское время). Официальные результаты ожидаются после 21:00 (04:00 по бакинскому времени).

Последние опросы не выявили однозначного лидера президентской гонки. В первом туре выборов, который прошел 22 октября, за министра экономики проголосовали 36,68%, за депутата-либертарианца - 29,98%. Экс-кандидат в президенты от крупнейшей оппозиционной коалиции "Вместе за перемены" Патрисия Буллрич, занявшая в первом туре выборов третье место с 23,83% голосов, выразила поддержку Милею.

Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ.

Оба кандидата предлагают абсолютно противоположные идеи. Милей выступает за дедолларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС.

Масса, напротив, планирует бороться с кризисом, увеличивая экспортные поставки, готов работать со всем миром, лишь бы это было в интересах страны, он за вступление в БРИКС и готов взять деньги у банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Масса обещает продолжить социальную поддержку населения и сохранить бесплатные школы, университеты и больницы.

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Версия на азербайджанском языке Argentina prezidentliyinə namizədlərin hər ikisi hesab edir ki, seçkidə qalib gəlib

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