Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Нобелевская премия по химии за 2016 год присуждена ученым Жан-Пьеру Саважу, Фрезеру Стоддарту и Бернарду Феринге за работы по синтезу "молекулярных машин". Как сообщает Report, об этом объявила сегодня Королевская шведская академия наук, отвечающая за присуждение награды.

Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря в Стокгольме. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2016 году составляет 8 млн. шведских крон (932 тыс. долларов).