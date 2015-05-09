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    Обнародовано время введения в Йемене режима прекращения огня

    Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что продление срока режима прекращения огня зависит от ситуации в стране

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ 12 мая с 23.00 по местному времени в Йемене будет введен пятидневный режим прекращения огня.

    Как сообщает Report, информация распространена Al-Jazeera.

    Согласно сообщению, в резиденции посла США во Франции прошла встреча госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адилем аль-Джубейром. На прошедшей после встречи совместной пресс-конференции дипломаты назвали дату и срок введения режима прекращения огня.

    Как заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии, продление срока режима прекращения огня зависит от ситуации в Йемене.

    Отметим, что цель применения режима прекращения огня заключается в доставке гуманитарной помощи местным жителям.

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