Обнародовано время введения в Йемене режима прекращения огня

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ 12 мая с 23.00 по местному времени в Йемене будет введен пятидневный режим прекращения огня.

Как сообщает Report, информация распространена Al-Jazeera.

Согласно сообщению, в резиденции посла США во Франции прошла встреча госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адилем аль-Джубейром. На прошедшей после встречи совместной пресс-конференции дипломаты назвали дату и срок введения режима прекращения огня.

Как заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии, продление срока режима прекращения огня зависит от ситуации в Йемене.

Отметим, что цель применения режима прекращения огня заключается в доставке гуманитарной помощи местным жителям.