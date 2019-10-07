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Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по медицине
Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце
© AFP

Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце за открытие, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом в Стокгольме объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Церемония награждения представленных в понедельник лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (18331896). 

Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет 9 миллионов шведских крон (чуть менее 950 тысяч долларов).

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