Объявлен обладатель Нобелевской премии мира за этот год

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Обладателем Нобелевской премии мира за 2015 год стал "Квартет национального диалога в Тунисе". Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, премия вручена "за решающий вклад в создание плюралистической демократии в Тунисе после Жасминовой революции в стране в 2011 году".

Жасминовой революцией назвали массовые выступления против политики президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али. На фоне общественных волнений 14 января 2011 года он был вынужден уйти в отставку.