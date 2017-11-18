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    Объявивший об отставке премьер Ливана вернется в Бейрут в начале недели

    Саад Харири примет участие 22 ноября в празднествах по случаю Дня независимости Ливана© Samaa TV

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Объявивший об отставке премьер-министр Ливана Саад Харири прибудет в страну в начале следующей недели и примет участие 22 ноября в празднествах по случаю Дня независимости республики.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил он сам в телефонном разговоре с президентом Ливана Мишелем Ауном.

    С.Харири находится сейчас в Париже, куда он прибыл из Эр-Рияда по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

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