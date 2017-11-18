Объявивший об отставке ливанский премьер прибыл в Париж

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Самолет с подавшим в отставку премьер-министром Ливана Саадом Харири и его супругой приземлился в аэропорту Ле Бурже французской столицы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, С.Харири прибыл в Париж из Эр-Рияда по приглашению президента республики Эмманюэля Макрона. Ожидается, что он пробудет в Париже несколько дней, а затем направится в Бейрут, чтобы вручить официальное прошение об отставке президенту Ливана Мишелю Ауну.

Напомним, что 3 ноября Харири направился с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, однако на следующий день в ходе телевизионного обращения из Эр-Рияда он неожиданно объявил об отставке, отметив, что над его жизнью нависла угроза.

Ливанские власти обвинили саудовские в задержании Харири и потребовали его возвращения на родину. Макрон выступил посредником между Ливаном и Саудовской Аравией.