Объем водных ресурсов Казахстана значительно сократился

Баку. 26 август. REPORT.AZ/ Казахстан стремительно теряет объем водных ресурсов. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе заместителя генерального директора РГП "Казгидромет" Данары Алимбаевой, презентованной на специальном семинаре в Сеуле.

По данным доклада, в Казахстане за последние 100 лет температура воздуха увеличилась на 1,37 градуса. До 2050 года ученые прогнозируют дальнейшее повышение температуры еще на 4 градуса. Тем временем объем водных ресурсов страны за последние 40 лет уменьшился со 115 до 91 кубического километра. Опустыниванию подвержены 76 процентов казахстанских земель.

"Также нашими учеными-гидрологами было определено, что к 2020 году речной сток составит 81 километр кубический, а к 2030 году - 72 километра кубических при норме общегосударственного потребления 88 километров кубических. И сегодня если воды не хватает, то уже через 20 лет ее вообще явно будет не хватать в Казахстане", – отметила Данара Алимбаева, сообщает портал 24.kz.