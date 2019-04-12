Объем незаконно выведенных из России денежных средств за 2018 год вырос до 370 млрд рублей

Общий объем невозвращенных в РФ из-за рубежа или незаконно переведенных нерезидентам денежных средств в 2018 году составил 370 млрд рублей.

При этом аналогичный показатель в 2017 году составлял 138 млрд рублей, сообщили ТАСС в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ, передает Report.

Как указали в ФТС, в 2018 году таможенные органы зарегистрировали 1643 сообщения о преступлениях, предусмотренные статьями 193 и 193.1 Уголовного кодекса РФ. Эти статьи предусматривают ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств и совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. "По результатам их рассмотрения возбуждено 417 уголовных дел на сумму более 47,5 млрд рублей", - сказали в ФТС.

При этом в 2017 году таможенные органы получили 819 сообщений о преступлениях, в результате которых было возбуждено 289 уголовных дел, в 2016 году - 1208 сообщений о преступлениях и 312 уголовных дел.