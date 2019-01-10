ОАГ не признала новый президентский срок Мадуро в Венесуэле

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Организация американских государств (ОАГ) не признала новый президентский срок Николаса Мадуро в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении организации.

"Постоянный совет ОАГ 19 голосами за, шестью против, восемью воздержавшимися и при одном отсутствовавшем согласовал, что не признает легитимности периода режима Николаса Мадуро с 10 января 2019 года", – говорится в сообщении.

Ранее Парагвай в четверг, в день инаугурации Мадуро на второй срок до 2025 года, объявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.