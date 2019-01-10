ОАГ не признала новый президентский срок Мадуро в Венесуэле

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Организация американских государств (ОАГ) не признала новый президентский срок Николаса Мадуро в Венесуэле.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении организации.
"Постоянный совет ОАГ 19 голосами за, шестью против, восемью воздержавшимися и при одном отсутствовавшем согласовал, что не признает легитимности периода режима Николаса Мадуро с 10 января 2019 года", – говорится в сообщении.
Ранее Парагвай в четверг, в день инаугурации Мадуро на второй срок до 2025 года, объявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
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