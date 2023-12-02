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ОАЭ запросили заседание СБ ООН по ситуации в Газе

ОАЭ запросили заседание СБ ООН по ситуации в Газе Объединенные Арабские Эмираты запросили на 4 декабря закрытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 06:15
ОАЭ запросили заседание СБ ООН по ситуации в Газе

Объединенные Арабские Эмираты запросили на 4 декабря закрытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам постоянный представитель ОАЭ при всемирной организации Лана Заки Нуссейба.

"ОАЭ регулярно запрашивают заседания СБ ООН для того, чтобы подсветить ситуацию и сохранить внимание Совета на этом кризисе. К примеру, мы только что запросили закрытые консультации в Совете Безопасности в понедельник в связи с возобновлением боевых действий", - сказала она.

Нуссейба добавила, что ОАЭ попросили заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло провести брифинг для СБ, учитывая, что та недавно вернулась из поездки в регион Ближнего Востока.

Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля объявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, в ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.

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