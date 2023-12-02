ОАЭ запросили заседание СБ ООН по ситуации в Газе

Объединенные Арабские Эмираты запросили на 4 декабря закрытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.
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"ОАЭ регулярно запрашивают заседания СБ ООН для того, чтобы подсветить ситуацию и сохранить внимание Совета на этом кризисе. К примеру, мы только что запросили закрытые консультации в Совете Безопасности в понедельник в связи с возобновлением боевых действий", - сказала она.
Нуссейба добавила, что ОАЭ попросили заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло провести брифинг для СБ, учитывая, что та недавно вернулась из поездки в регион Ближнего Востока.
Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля объявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, в ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.