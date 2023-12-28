ОАЭ запросили проведение заседания СБ ООН по ситуации на Западном берегу Иордана

Объединенные Арабские Эмираты запросили проведение 29 декабря экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Западном берегу реки Иордан.

Объединенные Арабские Эмираты запросили проведение 29 декабря экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщила в соцсети X (ранее Twitter) пресс-секретарь постоянного представительства ОАЭ при всемирной организации Шахад Матар.

"ОАЭ запросили проведение завтра экстренного заседания СБ ООН в связи со стремительно усугубляющейся ситуацией на Западном берегу и ее влиянием на возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта", - говорится в заявлении пресс-секретаря постпредства ОАЭ при ООН. По словам Матар, "насилие со стороны экстремистски настроенных поселенцев и сообщения об израильских рейдах подвергают риску политические перспективы Израиля и Палестины".

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль расследовать все случаи насилия израильских сил безопасности и поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Согласно опубликованному докладу возглавляемого Тюрком управления, с 7 октября по 27 декабря в этом регионе были убиты 300 палестинцев, включая 80 детей.