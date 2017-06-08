 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ОАЭ закрыли воздушное пространство для самолетов из Катара

    Власти ОАЭ заблокировали доступ к сайту Qatar Airways

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) закрыли воздушное пространство для самолетов, следующих в Катар или из этой страны, на фоне дипломатического кризиса на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает The National.

    Управление гражданской авиации ОАЭ объявило о запрете обслуживания всех международных рейсов, обслуживающих аэропорты Дохи. Кроме того, власти ОАЭ заблокировали доступ к сайту Qatar Airways.

    7 июня телеканал Sky News Arabia сообщал, что ОАЭ закрыли все офисы авиакомпании Qatar Airways на своей территории.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi