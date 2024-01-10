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ОАЭ закрыли свои территориальные воды для судов под флагом Камеруна

ОАЭ закрыли свои территориальные воды для судов под флагом Камеруна Объединенные Арабские Эмираты запретили движение в своих территориальных водах судам, ходящим под флагом Камеруна.
Другие страны
10 января 2024 г. 13:21
ОАЭ закрыли свои территориальные воды для судов под флагом Камеруна

Объединенные Арабские Эмираты запретили движение в своих территориальных водах судам, ходящим под флагом Камеруна.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что "это решение дистанцирует ОАЭ от рискованного флота, использующегося для транспортировки подсанкционной нефти".

Флаг Камеруна был добавлен в список запрещенных, в связи с чем морские компании и судовые агенты не смогут предоставлять услуги танкерам, зарегистрированным в этой стране, говорится в директиве Минэнергетики и инфраструктуры ОАЭ, опубликованной на сайте порта Фуджейры.

Запрет не распространяется на суда, одобренные международными органами.

По сведениям агентства, 11 танкеров под флагом Камеруна за последние 12 месяцев заходили в российские порты.

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