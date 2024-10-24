ОАЭ заинтересованы в расширении сотрудничества БРИКС с другими странами

ОАЭ заинтересованы в расширении сотрудничества БРИКС с другими странами

Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в расширении сотрудничества со странами-членами и партнерами БРИКС.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил вице-премьер ОАЭ Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум в ходе расширенного заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс".

"Одной из важнейших тем на сегодняшнем заседании является укрепление сотрудничества с дружественными странами группы БРИКС в различных сферах, таких как инвестиции, устойчивое развитие, транспортная безопасность и прочее", - сказал он.

Аль Мактум отметил, что ОАЭ отмечает необходимость расширения сотрудничества и со странами-партнерами БРИКС и видит в этом возможность для развития общей экономической стратегии.

"В сегодняшнем мире многосторонность не альтернатива, а необходимость, так как вызовы, с которыми мы сталкиваемся, будь то экономические, климатические, социальные и так далее, требуют совместной борьбы", - сказал он.

Он также подчеркнул, что ОАЭ поддерживают планы по расширению сотрудничества БРИКС с другими странами.

Аль Мактум подчеркнул важность прекращения боевых действий на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа. "Мы призываем без всяких условий предоставить возможность для доставки гуманитарной помощи нуждающимся в секторе Газа", - добавил он.