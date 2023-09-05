ОАЭ выделят 4,5 млрд долларов на развитие чистой энергетики в странах Африки

Объединенные Арабские Эмираты намерены выделить странам Африки 4,5 млрд долларов на реализацию проектов в области чистой энергии.

Объединенные Арабские Эмираты намерены выделить странам Африки 4,5 млрд долларов на реализацию проектов в области чистой энергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер, выступая на Африканском климатическом саммите в Найроби.

По словам министра, финансирование проектов будет осуществляться за счет Фонда развития Абу-Даби, экспортно-кредитного агентства Etihad Credit Insurance, а также эмиратские компании Masdar и AMEA Power, которые считаются одними из самых быстрорастущих на мировом рынке возобновляемой энергетики.

Бенефициаром инициативы станет межгосударственная инвестиционная платформа Africa50, поддерживаемая Африканским банком развития.

"Совместными усилиями мы вложим 4,5 млрд долларов, что послужит катализатором для привлечения еще как минимум 12,5 млрд долларов из различных государственных и частных источников", - сказал министр

Как отметил Аль-Джабер, инициатива будет реализована в странах, имеющих "четкие планы энергетического перехода, надежную нормативно-правовую базу и реальные обязательства по созданию необходимой инфраструктуры".

ОАЭ намерены продемонстрировать коммерческую целесообразность инвестиций в экологически чистую энергетику на африканском континенте,отметил он.