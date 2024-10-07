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ОАЭ выделят 30 млн долларов на помощь ливанским беженцам в Сирии

ОАЭ выделят 30 млн долларов на помощь ливанским беженцам в Сирии ОАЭ выделит 30 млн долларов для оказания срочной гуманитарной помощи ливанским беженцам в Сирии.
Другие страны
7 октября 2024 г. 15:31
ОАЭ выделят 30 млн долларов на помощь ливанским беженцам в Сирии

ОАЭ выделит 30 млн долларов для оказания срочной гуманитарной помощи ливанским беженцам в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, такое поручение дал президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Ранее ОАЭ выделили 100 млн долларов в качестве пакета срочной помощи Ливану и организовали "воздушный мост" в Бейрут для транспортировки гуманитарной помощи. В рамках этой кампании, которая началась в прошлую пятницу, в Ливан за двое суток было отправлено шесть самолетов с 205 тоннами медикаментов, продовольствия и другой гуманитарной помощи.

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