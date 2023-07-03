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ОАЭ выдали первую лицензию на использование беспилотных автомобилей

ОАЭ выдали первую лицензию на использование беспилотных автомобилей Совет министров (правительство) Объединенных Арабских Эмиратов утвердил сегодня первую национальную лицензию для частной компании на использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.
Другие страны
3 июля 2023 г. 20:17
ОАЭ выдали первую лицензию на использование беспилотных автомобилей

Совет министров (правительство) Объединенных Арабских Эмиратов утвердил сегодня первую национальную лицензию для частной компании на использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"На заседании Совета министров сегодня мы также утвердили первую национальную лицензию [на использование] беспилотных автомобилей на дорогах страны", - написал он в Twitter. Премьер ОАЭ уточнил, что разрешение получила специализированная компания WeRide.

Кроме того, сегодня правительство ОАЭ утвердило политику в отношении электромобилей. Она включает создание национальной сети зарядных устройств, регулирование рынка таких машин, а также стимулирование смежных отраслей.

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Версия на английском языке UAE issues first driverless car license

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