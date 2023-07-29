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ОАЭ ввели временный запрет на экспорт риса

ОАЭ ввели временный запрет на экспорт риса Объединенные Арабские Эмираты с пятницы вводят временный запрет на экспорт и реэкспорт риса, чтобы обеспечить необходимый уровень предложения на внутреннем рынке.
Другие страны
29 июля 2023 г. 00:49
ОАЭ ввели временный запрет на экспорт риса

Объединенные Арабские Эмираты с пятницы вводят временный запрет на экспорт и реэкспорт риса, чтобы обеспечить необходимый уровень предложения на внутреннем рынке.

Как передает Report, cоответствующий указ подписал министр экономики страны Абдалла бен Тук аль-Мари.

Согласно документу, ограничение введено сроком на четыре месяца. При этом ведомство указало, что действие указа "может быть автоматически продлено, если не последует решение о его отмене". Запрет, в частности, распространяется на реэкспорт индийского риса, ввезенного в ОАЭ после 20 июля.

Напомним, 20 июля власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, запретили вывоз очищенных сортов этой культуры, за исключением "басмати". Как сообщило Министерство по делам потребителей и продовольственного распределения, такое решение обусловлено необходимостью стабилизировать цены путем восстановления баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

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