ОАЭ ввели временный запрет на экспорт риса

Объединенные Арабские Эмираты с пятницы вводят временный запрет на экспорт и реэкспорт риса, чтобы обеспечить необходимый уровень предложения на внутреннем рынке.
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Согласно документу, ограничение введено сроком на четыре месяца. При этом ведомство указало, что действие указа "может быть автоматически продлено, если не последует решение о его отмене". Запрет, в частности, распространяется на реэкспорт индийского риса, ввезенного в ОАЭ после 20 июля.
Напомним, 20 июля власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, запретили вывоз очищенных сортов этой культуры, за исключением "басмати". Как сообщило Министерство по делам потребителей и продовольственного распределения, такое решение обусловлено необходимостью стабилизировать цены путем восстановления баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.