ОАЭ введут налог в 15% на прибыль для транснациональных корпораций

Объединенные Арабские Эмираты введут внутренний минимальный налог на прибыль (Domestic Minimum Top-up Tax, DMTT) в размере 15% для крупных транснациональных компаний, работающих в стране.

Объединенные Арабские Эмираты введут внутренний минимальный налог на прибыль (Domestic Minimum Top-up Tax, DMTT) в размере 15% для крупных транснациональных компаний, работающих в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года, сообщило Министерство финансов ОАЭ.

Согласно изменениям в законе о корпоративном налоге, DMTT будет распространяться на предприятия, консолидированная годовая выручка которых превышает 750 млн евро. При этом налог должен применяться, если соответствующие доходы транснациональных компаний были получены хотя бы в двух из четырех финансовых лет, предшествующих введению налога.

ОАЭ - важный центр международных корпораций в Ближневосточном регионе, которых привлекала благоприятная среда для ведения бизнеса, в том числе отсутствие налогов. Однако в прошлом году правительство страны ввело корпоративный налог в размере 9% для компаний, годовая прибыль которых превышает 375 тыс. дирхамов ($102 тыс.). В то же время этот налог не затронул многие свободные экономические зоны, где зарегистрировано большинство международных компаний.

Министерство финансов рассматривает возможность введения ряда корпоративных налоговых льгот, включая стимулы для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), которые могут быть введены с 2026 года. Компании, инвестирующие в НИОКР, смогут получить налоговый кредит в размере 30-50%, а также вернуть часть налоговых выплат.

Новые правила налогообложения фактически означают, что ОАЭ присоединились к глобальной антиофшорной инициативе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая была запущена в 2021 году. На сегодняшний день глобальную налоговую реформу, представленную ОЭСР, поддержали 136 стран. Она должна осуществляться по двум направлениям, известным как Pillar 1 и Pillar 2.

Первое предусматривает введение минимального налога на прибыль корпораций в размере 15% в целях ограничения конкуренции между странами с высокими и низкими налогами. Второе - установление налога на транснациональные корпорации, который будет уплачиваться не в странах регистрации этих компаний, а там, где они осуществляют операционную деятельность и получают прибыль.