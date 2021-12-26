О нас
Report Georgia
Аудио новости

ОАЭ включил Азербайджан в COVID-безопасный список

ОАЭ включил Азербайджан в COVID-безопасный список Департамент культуры и туризма Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), включил Азербайджан в список безопасных направлений для путешествий.
Другие страны
26 декабря 2021 г. 10:37
ОАЭ включил Азербайджан в COVID-безопасный список

Департамент культуры и туризма Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), включил Азербайджан в список безопасных направлений для путешествий.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Департамент культуры и туризма столицы ОАЭ Абу-Даби обновил список безопасных направлений для путешествий, за исключением ряда стран Африки и Латинской Америки. Ведомство сократило количество стран в так называемом "зеленом" списке с 95 до 73.

Путешественникам, прибывающим в ОАЭ из стран, внесенных в "зеленый" список, карантин не требуется. Новые правила вступили в силу сегодня. Утверждается, что обновления были сделаны в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в ряде стран.

В список безопасных стран, помимо Азербайджана, входят Беларусь, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

Путешественникам необходимо пройти тест PCR за 48 часов до вылета, чтобы въехать в Абу-Даби и зарегистрироваться на веб-сайте Международной ассоциации соответствия.

Невакцинированные пассажиры должны пройти еще один тест на коронавирус на девятый день поездки в Абу-Даби, и доступ в общественные места для них будет закрыт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BƏƏ Azərbaycanı pandemiya baxımından təhlükəsiz ölkələr siyahısına salıb

Другие новости из категории

В США предложили ввести новые санкции в отношении России
В США предложили ввести новые санкции в отношении России
26 декабря 2021 г. 09:43
Теракт в Конго унес жизни шести человек
Теракт в Конго унес жизни шести человек
26 декабря 2021 г. 09:30
В Доминикане выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Доминикане выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
26 декабря 2021 г. 08:23
В Бразилии пять человек погибли в результате стрельбы во время празднования Рождества
В Бразилии пять человек погибли в результате стрельбы во время празднования Рождества
26 декабря 2021 г. 07:49
США заявили о создании евроатлантического будущего Украины
США заявили о создании евроатлантического будущего Украины
26 декабря 2021 г. 06:54
Столтенберг хочет созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января
Столтенберг хочет созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января
26 декабря 2021 г. 06:30
На границе Кыргызстана с Таджикистаном возникла напряженность
На границе Кыргызстана с Таджикистаном возникла напряженность
26 декабря 2021 г. 05:26
В Колумбии морпех застрелил трех сослуживцев
В Колумбии морпех застрелил трех сослуживцев
26 декабря 2021 г. 04:55
ДТП в Нигерии, шесть человек погибли
ДТП в Нигерии, шесть человек погибли
26 декабря 2021 г. 03:31
В Индии начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет
В Индии начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет
26 декабря 2021 г. 02:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi