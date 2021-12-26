ОАЭ включил Азербайджан в COVID-безопасный список

Департамент культуры и туризма Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), включил Азербайджан в список безопасных направлений для путешествий.

Департамент культуры и туризма Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), включил Азербайджан в список безопасных направлений для путешествий.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Департамент культуры и туризма столицы ОАЭ Абу-Даби обновил список безопасных направлений для путешествий, за исключением ряда стран Африки и Латинской Америки. Ведомство сократило количество стран в так называемом "зеленом" списке с 95 до 73.

Путешественникам, прибывающим в ОАЭ из стран, внесенных в "зеленый" список, карантин не требуется. Новые правила вступили в силу сегодня. Утверждается, что обновления были сделаны в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в ряде стран.

В список безопасных стран, помимо Азербайджана, входят Беларусь, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

Путешественникам необходимо пройти тест PCR за 48 часов до вылета, чтобы въехать в Абу-Даби и зарегистрироваться на веб-сайте Международной ассоциации соответствия.

Невакцинированные пассажиры должны пройти еще один тест на коронавирус на девятый день поездки в Абу-Даби, и доступ в общественные места для них будет закрыт.