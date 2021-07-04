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ОАЭ стали самой вакцинированной страной мира

ОАЭ стали самой вакцинированной страной мира Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обошли Сейшельские острова и стали самой вакцинированной страной в мире.
Другие страны
4 июля 2021 г. 20:56
ОАЭ стали самой вакцинированной страной мира

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обошли Сейшельские острова и стали самой вакцинированной страной в мире.

Как передает Report, об этом свидетельствует данные Bloomberg.

Власти ОАЭ привили от коронавируса 72,1% населения страны, составляющего около 10 млн человек. Это более высокий показатель по вакцинации населения, чем у любого другого государства в мире. Объединенные Арабские Эмираты опередила Сейшельские острова, где были провакцинированы 71,7% населения (около 100 000 человек).

Напомним, что США на этой неделе призвали граждан не посещать ОАЭ из-за ситуации с распространением вируса в этой стране. При этом Саудовская Аравия запретила путешествия в это государство.

Отметим, что вакцинация в ОАЭ осуществляется с использованием китайского препарата Sinovac, который производится внутри страны. В ОАЭ также одобрены вакцины Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

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