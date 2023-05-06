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ОАЭ совместно с ВОЗ направили 30 тонн гуманитарной помощи в Судан

ОАЭ совместно с ВОЗ направили 30 тонн гуманитарной помощи в Судан Объединенные Арабские Эмираты совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) направили в Судан самолет с 30 тоннами гуманитарной помощи, состоящей из предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинского оборудования.
Другие страны
6 мая 2023 г. 08:52
ОАЭ совместно с ВОЗ направили 30 тонн гуманитарной помощи в Судан

Объединенные Арабские Эмираты совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) направили в Судан самолет с 30 тоннами гуманитарной помощи, состоящей из предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

Как передает Report, об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что самолет с гуманитарной помощью на сумму $444 тыс. вылетел в пятницу утром из располагающегося в ОАЭ логистического центра организации в Порт-Судан. Это первый гуманитарный груз, который ВОЗ доставила в Судан с начала вооруженного конфликта между армией и силами быстрого реагирования.

"Предметы медицинского назначения включают оборудование для экстренной хирургии, в том числе травматологических операций, а также лекарственные препараты для лечения 165 тыс. человек, остро нуждающихся в помощи после того, как медицинские учреждения по всей стране объявили о нехватке основных медикаментов", - приводит агентство слова Райана.

Он также сообщил, что ВОЗ готова направить в Судан еще один самолет с гуманитарной помощью, чтобы обеспечить пострадавшие районы страны донорской кровью и препаратами для борьбы с малярией.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ və ÜST Sudana 30 ton humanitar yardım göndərib

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