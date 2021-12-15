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ОАЭ сообщили об приостановке переговоров с США о покупке истребителей F-35

ОАЭ сообщили об приостановке переговоров с США о покупке истребителей F-35 ОАЭ проинформировали США о приостановке переговоров по покупке F-35.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 04:06
ОАЭ сообщили об приостановке переговоров с США о покупке истребителей F-35

ОАЭ проинформировали США о приостановке переговоров по покупке F-35.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении официального представителя ОАЭ.

"ОАЭ сообщили США, что приостановят обсуждения по приобретению F-35. Технические требования, суверенные операционные ограничения, анализ затрат и выгод привели к переоценке", - отмечается в сообщении.

В то же время представитель ОАЭ указал, что "США остаются наиболее предпочтительным поставщиком передовых оборонных технологий для ОАЭ, и обсуждения по поставкам F-35 могут быть возобновлены в будущем".

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