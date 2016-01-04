ОАЭ снизили уровень дипотношений с Ираном

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение о снижении уровня дипотношений с Ираном, сообщает Report со ссылкой на AFP. Кроме того отозван посол ОАЭ в Иране.

Власти Судана сегодня также объявили о разрыве дипотношений с Ираном. Республика Судан объявила посла Ирана персоной нон-грата и потребовала от всех служащих диппредставительства покинуть страну.

Напомним, ранее о разрыве дипломатических отношений с Ираном объявили Бахрейн и Саудовская Аравия.