​ОАЭ присоединились к созданной США морской коалиции

Объединенные Арабские Эмираты последовали примеру Саудовской Аравии и сообщили о присоединении к возглавляемой США коалиции по обеспечению свободы судоходства на Ближнем Востоке, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

"Тем самым ОАЭ содействуют региональным и международным усилиям сдерживания угроз международной торговле и судоходству, обеспечения поставок энергоносителей на мировой рынок", - заявил глава департамента международного сотрудничества в сфере безопасности МИД ОАЭ Салам Мухаммад аль-Зааби.

Силы так называемой "Международной конструкции по обеспечению судоходства" действуют в районе Ормузского пролива, Оманского залива, Аравийского моря и Баб-эль-Мандебского пролива. В их составе США, Великобритания, Австралия, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Толчком к расширению коалиции стала атака 14 сентября беспилотных летательных аппаратов на принадлежащие компании Aramco нефтеперерабатывающие заводы. Она привела к сокращению на 5,7 миллиона баррелей в сутки поставок саудовской нефти на мировой рынок – это более, чем вдвое.