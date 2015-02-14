​ОАЭ приостановили работу посольства в Йемене

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты приостановили работу своего посольства в столице Йемена - городе Сане в связи с "политическими вопросами и проблемами с безопасностью".

По сообщениям Report, как заявили в Министерстве иностранных дел Эмиратов, приостановлена работа посольства в Сане в связи с ситуацией в братском Йемене, связанной с захватом власти легитимного правительства движением "Ансаруллах" (хуситы).

В заявлении, в котором отмечается также то, что содеянное хуситами нанесло также ущерб процессу национального диалога в стране. Сообщается, что сотрудники посольства эвакуированы.