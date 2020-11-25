ОАЭ прекратили выдачу виз гражданам 13 государств

Объединенные Арабские Эмираты с 18 ноября прекратили выдачу виз гражданам 13 преимущественно исламских государств.

Объединенные Арабские Эмираты с 18 ноября прекратили выдачу виз гражданам 13 преимущественно исламских государств.

Как передает Report, об этом сообщил в среду арабский информационный портал Erem News со ссылкой на иммиграционный департамент ОАЭ.

В обнародованном списке стран Алжир, Афганистан, Ирак, Иран, Йемен, Кения, Ливан, Ливия, Пакистан, Сирия, Сомали, Тунис и Турция. Как указывает портал, распоряжение будет действовать ограниченное время до дальнейшего уведомления.

Причины введения этих ограничений не уточняются, но, как отмечает со ссылкой на источники агентство Reuters, приостановка выдачи въездных виз обусловлена соображениями безопасности.