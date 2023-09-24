ОАЭ потребовали от Ирана прекратить оккупацию их островов в Персидском заливе

Объединенные Арабские Эмираты требуют, чтобы Иран прекратил оккупацию островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе.

Объединенные Арабские Эмираты требуют, чтобы Иран прекратил оккупацию островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила государственный министр международного сотрудничества ОАЭ Рим бинт Ибрагим аль-Хашими в ходе выступления на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"С этой трибуны ОАЭ вновь требуют от Ирана прекратить оккупацию трех эмиратских островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса. Как бы долго ни существовала эта проблема, наше законное право на эти острова продолжит действовать, и время не отменит наш суверенитет над ними", - сказала она. Госминистр международного сотрудничества ОАЭ отметила, что Абу-Даби будет решать эту проблему либо путем прямых переговоров с Тегераном, либо через Международный суд ООН.

Острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса расположены в стратегически важном районе Персидского залива. Их принадлежность оспаривают ОАЭ и Иран. 17 июля официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи отметил, что Тегеран не намерен обсуждать статус этих островов, так как считает их своей территорией. В начале августа военно-морские силы в составе Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) провели учения в районе спорных островов.