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ОАЭ потребовали от Ирана прекратить оккупацию их островов в Персидском заливе

ОАЭ потребовали от Ирана прекратить оккупацию их островов в Персидском заливе Объединенные Арабские Эмираты требуют, чтобы Иран прекратил оккупацию островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе.
Другие страны
24 сентября 2023 г. 06:07
ОАЭ потребовали от Ирана прекратить оккупацию их островов в Персидском заливе

Объединенные Арабские Эмираты требуют, чтобы Иран прекратил оккупацию островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила государственный министр международного сотрудничества ОАЭ Рим бинт Ибрагим аль-Хашими в ходе выступления на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"С этой трибуны ОАЭ вновь требуют от Ирана прекратить оккупацию трех эмиратских островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса. Как бы долго ни существовала эта проблема, наше законное право на эти острова продолжит действовать, и время не отменит наш суверенитет над ними", - сказала она. Госминистр международного сотрудничества ОАЭ отметила, что Абу-Даби будет решать эту проблему либо путем прямых переговоров с Тегераном, либо через Международный суд ООН.

Острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса расположены в стратегически важном районе Персидского залива. Их принадлежность оспаривают ОАЭ и Иран. 17 июля официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи отметил, что Тегеран не намерен обсуждать статус этих островов, так как считает их своей территорией. В начале августа военно-морские силы в составе Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) провели учения в районе спорных островов.

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