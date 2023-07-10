ОАЭ построили полевой госпиталь для суданских беженцев в Чаде

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) организовали на востоке Чада полевой госпиталь для помощи бежавшим от конфликта суданским беженцам.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) организовали на востоке Чада полевой госпиталь для помощи бежавшим от конфликта суданским беженцам.

Как передает Report, об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Так, госпиталь расположен в городе Ам-Джерес, который является административным центром граничащей с Суданом провинции Восточный Эннеди. Учреждение было построено при поддержке Эмиратского общества Красного Полумесяца, благотворительного и гуманитарного фонда имени Заида бен Султана Аль Нахайяна, первого президента ОАЭ, а также Фонд имени Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

На состоявшейся в воскресенье церемонии открытия присутствовал посол ОАЭ в Чаде Рашид Саид аш-Шамси, а также ряд правительственных чиновников. Эмиратский дипломат отметил, что госпиталь организован для оказания медицинской помощи суданским беженцам, особенно детям, женщинам, пожилым людям, пострадавшим в результате конфликта.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и лидером спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией.