ОАЭ после теракта закрыли посольство в Кабуле

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Власти ОАЭ после теракта в столице Афганистана, где погибли несколько десятков человек, закрыли свое посольство и перевезли сотрудников в Дубай, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

МИД ОАЭ в день теракта 31 мая сообщил, что здание посольства страны оказалось поврежденным в результате взрыва, при этом дипломаты и другие сотрудники не пострадали.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле накануне утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв.