ОАЭ поддержали решение США выйти из ядерной сделки с Ираном

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ ОАЭ поддержали решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ отметило, что соглашение "не гарантирует неполучение Ираном ядерного оружия в будущем" и поприветствовало избранную Трампом стратегию.

Также ОАЭ призвали мировое сообщество и страны-участницы соглашения прислушаться к позиции американского президента, чтобы "сделать Ближний Восток свободным от ядерного оружия и других видов оружия массового поражения".