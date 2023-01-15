ОАЭ планируют инвестировать $30 млрд в Южную Корею

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о планах инвестировать $30 млрд в Южную Корею для укрепления сотрудничества и экономических отношений между странами.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о планах инвестировать $30 млрд в Южную Корею для укрепления сотрудничества и экономических отношений между странами.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Asharq .

По его данным, о соответствующих планах объявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи с его южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем. "Мы решили с уверенностью инвестировать в Республику Корея, которая выполняет свои обещания при любых обстоятельствах", - приводит канал слова президента ОАЭ.

Юн Сок Ёль прибыл в ОАЭ в воскресенье с официальным визитом, который продлится несколько дней.