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ОАЭ планируют инвестировать $30 млрд в Южную Корею

ОАЭ планируют инвестировать $30 млрд в Южную Корею Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о планах инвестировать $30 млрд в Южную Корею для укрепления сотрудничества и экономических отношений между странами.
Другие страны
15 января 2023 г. 14:57
ОАЭ планируют инвестировать $30 млрд в Южную Корею

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о планах инвестировать $30 млрд в Южную Корею для укрепления сотрудничества и экономических отношений между странами.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Asharq.

По его данным, о соответствующих планах объявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи с его южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем. "Мы решили с уверенностью инвестировать в Республику Корея, которая выполняет свои обещания при любых обстоятельствах", - приводит канал слова президента ОАЭ.

Юн Сок Ёль прибыл в ОАЭ в воскресенье с официальным визитом, который продлится несколько дней.

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Версия на английском языке UAE to invest $30B in South Korea
Версия на азербайджанском языке BƏƏ Cənubi Koreyaya 30 milyard dollar ayırır

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