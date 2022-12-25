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ОАЭ передадут Украине около 2500 генераторов

ОАЭ передадут Украине около 2500 генераторов ОАЭ отправляют около 2500 генераторов в Украину. Помощь включает бензиновые генераторы мощностью от 3,5 до 8 киловатт каждый.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 02:54
ОАЭ передадут Украине около 2500 генераторов

ОАЭ отправляют около 2500 генераторов в Украину. Помощь включает бензиновые генераторы мощностью от 3,5 до 8 киловатт каждый.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на агентство WAM.

Государственный министр международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль-Хашими заявила, что эта помощь Украине проистекает из веры ОАЭ в важность человеческой солидарности, особенно в случае войны, и является частью постоянных усилий страны по смягчению гуманитарных последствий.

Сегодня ОАЭ доставят около 1200 бытовых генераторов в Варшаву, а остальные генераторы передадут к январю. Эта поддержка осуществляется в рамках гуманитарной помощи в размере 100 млн долларов, выделенной ОАЭ Украине.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ Ukraynaya 2500-ə yaxın generator tədarük edəcək

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