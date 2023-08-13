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ОАЭ отвергли обвинения в поставках оружия в Судан

ОАЭ отвергли обвинения в поставках оружия в Судан Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отвергли распространяемую в СМИ информацию о том, что они якобы поставляют одной из сторон конфликта в Судане оружие и боеприпасы.
Другие страны
13 августа 2023 г. 21:08
ОАЭ отвергли обвинения в поставках оружия в Судан

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отвергли распространяемую в СМИ информацию о том, что они якобы поставляют одной из сторон конфликта в Судане оружие и боеприпасы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД ОАЭ.

"Что касается сообщений в СМИ о том, что ОАЭ якобы поставляют оружие и боеприпасы противоборствующим сторонам конфликта в Судане: директор департамента стратегических коммуникаций МИД Афра аль-Хамили категорически опровергла эти утверждения и обвинения", - говорится в заявлении министерства.

"ОАЭ не поставляли оружие и боеприпасы ни одной из сторон конфликта в Судане с момента его начала в апреле 2023 года", - подчеркивается в нем.

Аль-Хамили добавила, что ОАЭ не принимают чью-либо сторону в конфликте. По ее словам, ОАЭ "последовательно поддерживали политический процесс и усилия, направленные на достижение национального консенсуса для формирования правительства" в Судане. Аль-Хамили отметила, что Абу-Даби продолжает следить за гуманитарной ситуацией в африканской стране.

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