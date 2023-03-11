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ОАЭ отправили в Украину 14 тонн гуманитарной помощи

ОАЭ отправили в Украину 14 тонн гуманитарной помощи ОАЭ направили в Польшу самолет с гуманитарной помощью для Украины. Вес груза составляет 14 тонн.
Другие страны
11 марта 2023 г. 09:14
ОАЭ отправили в Украину 14 тонн гуманитарной помощи

ОАЭ направили в Польшу самолет с гуманитарной помощью для Украины. Вес груза составляет 14 тонн.

Как передает Report, об этом передает агентство WAM.

В него вошли одеяла, предметы личной гигиены и светодиодные лампы, "чтобы помочь украинскому народу пережить суровые зимние условия".

Самолет приземлится в Варшаве. После этого помощь отправят на Украину.

В общей сложности ОАЭ уже отправили на Украину 11 самолетов с 550 тонн помощи. Также Киеву были переданы больше 2,5 тыс. генераторов. Осенью 2022 года президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выделил дополнительную помощь на 100 млн долларов.

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