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ОАЭ отказались от закупки F-35 у США

ОАЭ отказались от закупки F-35 у США Абу-Даби не планирует снова обсуждать с Вашингтоном покупку истребителей F-35.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 01:42
ОАЭ отказались от закупки F-35 у США

Объединенные Арабские Эмираты не намерены возобновлять переговоры о покупке у США истребителей пятого поколения F-35 вне зависимости от исхода выборов американского президента.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника правительства ОАЭ.

"Наша позиция остается неизменной, и мы не ожидаем возобновления обсуждений по поводу F-35 в обозримом будущем независимо от исхода предстоящих выборов в США", - сказал неназванный представитель эмиратского правительства.

Собеседник агентства отметил, что технические требования эксплуатации F-35, национальные операционные ограничения и анализ затрат и выгод привели в то время к пересмотру позиции ОАЭ. По его словам, эти же факторы лежат в основе текущей позиции Абу-Даби.

Ранее Reuters со ссылкой на источники выступило с утверждением, что ОАЭ могут возобновить переговоры о покупке F-35 в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые пройдут 5 ноября.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ ABŞ-dan “F-35”lərin alınması ilə bağlı danışıqları bərpa etməkdən imtina edib

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