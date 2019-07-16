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ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе

ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не подавал сигнал бедствия, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению местных СМИ, данный нефтяной танкер не принадлежит и не используется ОАЭ, он не подавал сигнал бедствия.

СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника опровергли сообщения о том, что судно внезапно изменило курс и затерялось в Ормузском проливе возле берегов Ирана.

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