ОАЭ оказался во власти сильных ветров и ливней

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались во власти сильных дождей и ветра в связи с антициклоном.

Как сообщает Report cо ссылкой на местные СМИ, сильные порывы ветра нанесли ущерб крышам здания, а проливные дожди затопили улицы и стоянки.

Кроме того, полностью были закрыты международный аэропорт Абу-Даби, все школы и административные здания.

Полиция ОАЭ просит водителей сбавить скорость на дорогах и быть бдительными.