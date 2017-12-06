ОАЭ объявили о наборе первого отряда космонавтов

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр ОАЭ правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о наборе в первый эмиратский отряд космонавтов из четырех человек.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в среду в Космическом агентстве ОАЭ.

"Объявление премьер-министром и правителем Дубая о запуске программы отбора и подготовки первых четырех эмиратских космонавтов можно считать началом нового этапа продвижения ОАЭ в дальний космос и закрепления позиций страны как регионального лидера", - отметил генеральный директор агентства Мухаммед Насыр аль-Ахбаби.

Руководство Эмиратов пригласило к участию в отборе в первый отряд космонавтов "всех желающих эмиратских юношей и девушек", которые на первом этапе должны будут пройти медицинское обследование.

Ранее аль-Ахбаби сообщил в интервью РИА Новости, что ОАЭ рассчитывают отправить первых эмиратских космонавтов на Международную космическую станцию в 2021 году.