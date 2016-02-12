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    ОАЭ направят в Сирию спецназ

    Солдаты будут обучать местных бойцов, которые воюют с террористами

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Глава министерства обороны США Эштон Картер заявил о достижении договоренности с ОАЭ, которые направят силы специального назначения в Сирию, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    Солдаты будут участвовать в обучении местных бойцов для того, чтобы отбить у террористов "Исламского государства" (ИГ) город Ракка.

    Картер заявил об этом в Брюсселе после встречи с коллегой из ОАЭ. Он не уточнил, сколько именно солдат ОАЭ отправятся в Сирию.

    Ранее о готовности направить сухопутные войска в Сирию для борьбы с ИГИЛ заявляли и в ОАЭ, и в Саудовской Аравии.

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