ОАЭ направили в ООН послание с требованием закрыть телеканал "Аль-Джазира"

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Власти ОАЭ направили послание Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, в котором выступили в защиту требования ряда арабских стран закрыть катарский телеканал "Аль-Джазира".

Как передает Report, об этом сообщает в среду эмиратское информационное агентство WAM.

В послании госминистра ОАЭ по иностранным делам Анвара Гаргаша говорится, что у права на свободу слова есть ограничения, которые связаны с защитой национальной безопасности и общественного порядка.

"Свобода слова не может использоваться для оправдания и защиты распространения экстремизма", - отмечается в послании.