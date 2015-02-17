​ОАЭ нанесли авиаудары по подконтрольным боевикам ИГ нефтезаводам в Иордании

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ ОАЭ нанесли авиаудары по подконтрольным боевикам террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) нефтеперерабатывающим заводам в Иордании.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, после окончания операции истребители ОАЭ успешно вернулись на базу.

Ранее стало известно, что ОАЭ возобновили авиаудары по ИГ. 5 февраля антитеррористические действия были приостановлены из-за казни иорданского летчика.