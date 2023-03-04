ОАЭ намерены построить военную базу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе

Объединенные Арабские Эмираты хотят построить военную базу и взлетно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе, который омывает западный берег Йемена.

Объединенные Арабские Эмираты хотят построить военную базу и взлетно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе, который омывает западный берег Йемена.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в декабре прошлого года ОАЭ подписали соглашение с поддерживаемым Саудовской Аравией правительством Йемена.

Как утверждает The Wall Street Journal, условия соглашения позволяют "эмиратским силам вмешиваться в дела страны в случае непосредственной угрозы, обучать йеменских военнослужащих в ОАЭ и углублять сотрудничество в области разведки".

"ОАЭ также стремятся построить военную базу и взлетно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе в южной части Красного моря", - пишет издание.

По данным The Wall Street Journal, высокопоставленные представители Саудовской Аравии "в частном порядке" возражали против соглашения между ОАЭ и Йеменом, а также планов по строительству военной базы в проливе.

Королевство считает, что планы эмиратских властей "работают против" основной задачи Эр-Рияда - обеспечения безопасности на саудовско-йеменской границе протяженностью 1,3 тыс. км и прекращения атак со стороны хуситов, которые осуществляются с использованием беспилотников и ракет.