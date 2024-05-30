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ОАЭ и Южная Корея активизируют сотрудничество в сферах ядерной энергетики и борьбы с изменениями климата

ОАЭ и Южная Корея активизируют сотрудничество в сферах ядерной энергетики и борьбы с изменениями климата Корпорация по атомной энергии ОАЭ (Emirates Nuclear Energy Corporation, (ENEC) и южнокорейская энергокомпания Kansai Electric Power (KEPCO) подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий инвестиции в ядерные проекты по всему миру.
Другие страны
30 мая 2024 г. 21:07
ОАЭ и Южная Корея активизируют сотрудничество в сферах ядерной энергетики и борьбы с изменениями климата

Корпорация по атомной энергии ОАЭ (Emirates Nuclear Energy Corporation, (ENEC) и южнокорейская энергокомпания Kansai Electric Power (KEPCO) подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий инвестиции в ядерные проекты по всему миру.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию эмиратского атомного регулятора.

Согласно заявлению ENEC, опубликованному по итогам визита президента ОАЭ в Южную Корею, документ также направлен на активизацию исследований в области ядерной энергетики, в том числе для борьбы с изменением климата. Как отмечается, основным направлением инвестиций станут развивающиеся страны.

28 мая президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Южную Корею с государственным визитом, в ходе которого страны заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

Южная Корея участвовала в создании единственной в арабском мире атомной электростанции "Барака", которая расположена в эмирате Абу-Даби.

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