ОАЭ и Украина подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве

Украина и ОАЭ заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

Украина и ОАЭ заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило эмиратское агентство WAM.

Соглашение было подписано госминистром ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмедом аз-Зейуди и министром финансов Украины Юлией Свириденко во время официальной церемонии в резиденции "Каср аш-Шати" в Абу-Даби. В церемонии подписания участвовали президенты Украины и ОАЭ Владимир Зеленский и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Документ направлен на то, чтобы открыть новые возможности для торговли, инвестиций и экономического сотрудничества между двумя странами. Оно предполагает, что 99% украинского импорта товаров из ОАЭ и 97% украинского экспорта в эту страну будут освобождены от таможенных пошлин.

В 2024 году объем взаимной торговли между Киевом и Абу-Даби составил $372,4 млн. Ожидается, что за счет реализации соглашения к 2031 году увеличится ВВП ОАЭ на $369 млн долларов, ВВП Украины - на $874 млн. Предполагается, что оно создаст возможности для сотрудничества в таких секторах, как инфраструктура, тяжелая промышленность, авиация, аэрокосмическая промышленность и информационные технологии.