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ОАЭ и Украина начнут переговоры о комплексном экономическом сотрудничестве

ОАЭ и Украина начнут переговоры о комплексном экономическом сотрудничестве Госминистр по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди и министр экономики Украины Юлия Свириденко решили начать переговоры о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве (CEPA). Соответствующее соглашение главы ведомств подписали сегодня, 5 д
Другие страны
5 декабря 2022 г. 13:48
ОАЭ и Украина начнут переговоры о комплексном экономическом сотрудничестве

Госминистр по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди и министр экономики Украины Юлия Свириденко решили начать переговоры о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве (CEPA). Соответствующее соглашение главы ведомств подписали сегодня, 5 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

По данным Минэкономики ОАЭ, заключить двустороннюю торговую сделку Абу-Даби и Киев намерены к середине 2023 года.

Как уточняет Bloomberg, договоренности между двумя странами позволят повысить объем торговли продовольствием между странами, в частности, ячменем и пшеницей. Стороны могли обсуждать также сотрудничество Киева и Абу-Даби по вопросам тяжелой промышленности, авиации и информационных технологий.

Тани бен Ахмед аз-Зейуди в интервью Bloomberg рассказал, что, в случае успешного проведения переговоров с украинской стороной, ОАЭ могут увеличить торговлю с Украиной в 10 раз до 2033 года.

В 2021 году объем двусторонней торговли между ОАЭ и Украиной составил 900 млн евро. В феврале того же года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ стороны подписали ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами в сферах туризма и инвестиций.

По данным Bloomberg, тогда же Абу-Даби и Киев заключили соглашения в области торгово-инвестиционных обязательств на сумму более 3 млрд долларов.

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Версия на английском языке UAE, Ukraine to start talks on comprehensive economic co-op

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