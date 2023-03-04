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ОАЭ и Италия приняли декларацию о стратегическом партнерстве

ОАЭ и Италия приняли декларацию о стратегическом партнерстве Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели в субботу переговоры, по итогам которых приняли декларацию о повышении уровня отношений двух стран до стратегического партнерства,
Другие страны
4 марта 2023 г. 16:00
ОАЭ и Италия приняли декларацию о стратегическом партнерстве

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели в субботу переговоры, по итогам которых приняли декларацию о повышении уровня отношений двух стран до стратегического партнерства, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Объединенные Арабские Эмираты и Италия разделяют общие цели, к которым относятся устойчивое развитие и экономический рост, укрепление сотрудничества с международным сообществом, процветание и стабильность, а также следование общепринятым человеческим ценностям, таким как терпимость, мирное сосуществование, диалог и открытость", - указано в документе.

Декларация предусматривает укрепление сотрудничества между ОАЭ и Италией "в областях, представляющих общий стратегический интерес, включая политическое, дипломатическое, международное, экономическое и торговое взаимодействие".

Как следует из документа, страны намерены расширить сотрудничество в сфере обороны, продовольственной и водной безопасности, а также борьбы с изменением климата. Кроме того, ОАЭ и Италия заявили о необходимости совместных усилий для обеспечения энергетической безопасности, подчеркнув важность использования возобновляемых источников энергии.

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Версия на английском языке UAE and Italy adopt declaration on strategic partnership

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