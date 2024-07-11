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ОАЭ и Египет планируют построить в Каире комплекс на полмиллиарда долларов

ОАЭ и Египет планируют построить в Каире комплекс на полмиллиарда долларов Египетская девелоперская группа Safwat al-Qalioubi и инвестиционная компания KSH из ОАЭ подписали соглашение на общую сумму около 24 млрд египетских фунтов (примерно 500 млн долларов) о строительстве и развитии комплекса жилых и коммерческих зданий в севе
Другие страны
11 июля 2024 г. 03:55
ОАЭ и Египет планируют построить в Каире комплекс на полмиллиарда долларов

Египетская девелоперская группа Safwat al-Qalioubi и инвестиционная компания KSH из ОАЭ подписали соглашение на общую сумму около 24 млрд египетских фунтов (примерно 500 млн долларов) о строительстве и развитии комплекса жилых и коммерческих зданий в северной части столицы Египта Каира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе египетской компании.

"Новый совместный проект в сфере недвижимости будет реализован в районе Танаш, расположенном на берегу реки Нил в северной части Каира", - указано в сообщении.

Согласно информации, на площади в 20 тыс. кв метров планируется строительство трех небоскребов и пятизвездочного отеля, которое будет завершено через четыре года.

Отметим, что 23 февраля Египет и ОАЭ подписали инвестиционное соглашение на сумму 35 млрд долларов о строительстве курорта Рас-эль-Хикма на берегу Средиземного моря, где планируется возвести отели, развлекательные зоны и специализированные бизнес-кварталы, а также международный аэропорт. По оценке правительства Египта, курорт привлечет в страну не менее 8 млн туристов.

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