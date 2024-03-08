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ОАЭ и Египет начали доставлять помощь на север сектора Газа по воздуху

ОАЭ и Египет начали доставлять помощь на север сектора Газа по воздуху Объединенные Арабские Эмираты и Египет начали совместную гуманитарную операцию, которая предполагает регулярную доставку помощи на север сектора Газа по воздуху.
Другие страны
8 марта 2024 г. 03:52
ОАЭ и Египет начали доставлять помощь на север сектора Газа по воздуху

Объединенные Арабские Эмираты и Египет начали совместную гуманитарную операцию, которая предполагает регулярную доставку помощи на север сектора Газа по воздуху.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство WAM.

По данным оперативного командования Министерства обороны ОАЭ, военно-транспортные самолеты двух стран за несколько дней совершили четыре вылета, сбросив над северной частью палестинского анклава 169 тонн продовольствия и медикаментов. Операция осуществляется под руководством президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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