ОАЭ и Египет начали доставлять помощь на север сектора Газа по воздуху

Объединенные Арабские Эмираты и Египет начали совместную гуманитарную операцию, которая предполагает регулярную доставку помощи на север сектора Газа по воздуху.

Объединенные Арабские Эмираты и Египет начали совместную гуманитарную операцию, которая предполагает регулярную доставку помощи на север сектора Газа по воздуху.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство WAM.

По данным оперативного командования Министерства обороны ОАЭ, военно-транспортные самолеты двух стран за несколько дней совершили четыре вылета, сбросив над северной частью палестинского анклава 169 тонн продовольствия и медикаментов. Операция осуществляется под руководством президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.